Nihat Doğan'ın kız çocuklarını alıkoyduğu iddiaları hakkında karar

Nihat Doğan hakkında yaşları 11 ve 16 olan iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Uzun süre tartışılan vahim iddialarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Nihat Doğan'ın iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiaları hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararının ardından Nihat Doğan, sosyal medyada coştu. İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Doğan, arabasında yüksek sesle müzik dinleyerek aleyhinde paylaşımda bulunanlara yanıt verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Türkücü Nihat Doğan hakkında 11 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin babasının şikayeti üzerine "iki kız çocuğunu alıkoyduğu" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Ailenin ve çocukların ifadesini alan savcılığın, Nihat Doğan hakkındaki şikayetlerden vazgeçilmesi üzerine takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.