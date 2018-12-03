Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı

Niğde Aladağlar'da çığ altında kalan 2 dağcıdan biri olan Hilal İşçan'dan sevindirici haber geldi. Önceki gün arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç ile çığ altında kalan İşçan, kendi imkanlarıyla çığ bölgesinden kurtulmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık 12 saat kendisinden haber alınamayan Hilal İşçan, kurtarıldıktan sonra: "Korktum tabi ki kötü bir şey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, 'Şunu yap, çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi.

MUSTAFA KEMAL KARAKOÇ'U ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Önceki gün saat 17.00 ila 18-00 saatleri arasında çığ altında kalan iki dağcı için Jandarma, AFAD ve UMKe ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor. TSK'nın da havadan destek verdiği kurtarma operasyonunda, henüz kendisinden haber alınmayan Mustafa Kemal Karakoç, helikopter desteki aranıyor.

Çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'dan havalanan askeri helikopterler de kayıp dağcıyı arama çalışmalarına destek veriyor.

KURTARILAN HİLAL İŞCAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı esnada telefonla görüştüğünü, ne olduğunu anlamadığını, her şeyin bir anda geliştiğini anlattı.

Gece orada beklemenin çok zor ve havanın soğuk olduğunu ifade eden İşcan, "Arkadaşımın orada olmuş olması daha kötü. Şu an bilmiyorum, bir şey söyleyemiyorum inşallah sağ salim çıkar tek isteğim o" diye konuştu.

''UÇURUMDA MAHSUR KALDIM''

Olayı anlatan ve dün saat 17.00 civarında çığın düştüğünü belirten İşcan, şöyle devam etti:

"Hemen 112'yi aradım. Ekipler geldi, daha sonra helikopter geldi. Ben çığın arkasından arkadaşıma bakmak için aşağı atladım ve uçurumda mahsur kaldım. Çığın düştüğü yer sıkıntılı, kayalık bir yerdi. Oraya kadar arkadaşıma baktım ama ondan sonrasına bakamadım. Ekip gece olduğu için beni alamadı, ortam müsait olmadığı için. Bugün aldılar."

O an panikle ve arkadaşını bulmak için yerini değiştirdiğini dile getiren İşcan, bu bölgeye ikinci tırmanışı olduğunu kaydetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür de Hilal İşcan'ın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kadın dağcının uzun süre soğuğa maruz kalması nedeniyle hemen tetkiklerinin yapıldığını belirten Görür, "Şimdilik durumu iyi, gerekli tedavimize başladık. Acilimizin travma alanında üçüncü basamak hastanemizde takip altında. Genel durumu iyi. Görünen herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olacaktır" dedi.

Görür, kadın dağcının bugün hastanede gözlem altında tutulacağını söyledi.