Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı

Önceki gün Niğde Aladağlar'da zirve tırmanışı yaparken üzerlerine çığ düşen dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan genç kadın, Adana'daki hastaneye sevk edildi.

Niğde Aladağlar'da çığ altında kalan 2 dağcıdan biri olan Hilal İşçan'dan sevindirici haber geldi. Önceki gün arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç ile çığ altında kalan İşçan, kendi imkanlarıyla çığ bölgesinden kurtulmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık 12 saat kendisinden haber alınamayan Hilal İşçan, kurtarıldıktan sonra: "Korktum tabi ki kötü bir şey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, 'Şunu yap, çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi. 

MUSTAFA KEMAL KARAKOÇ'U ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Önceki gün saat 17.00 ila 18-00 saatleri arasında çığ altında kalan iki dağcı için Jandarma, AFAD ve UMKe ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor. TSK'nın da havadan destek verdiği kurtarma operasyonunda, henüz kendisinden haber alınmayan Mustafa Kemal Karakoç, helikopter desteki aranıyor. 

 nigde

Çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'dan havalanan askeri helikopterler de kayıp dağcıyı arama çalışmalarına destek veriyor.

KURTARILAN HİLAL İŞCAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı esnada telefonla görüştüğünü, ne olduğunu anlamadığını, her şeyin bir anda geliştiğini anlattı.

Gece orada beklemenin çok zor ve havanın soğuk olduğunu ifade eden İşcan, "Arkadaşımın orada olmuş olması daha kötü. Şu an bilmiyorum, bir şey söyleyemiyorum inşallah sağ salim çıkar tek isteğim o" diye konuştu.

''UÇURUMDA MAHSUR KALDIM''

Olayı anlatan ve dün saat 17.00 civarında çığın düştüğünü belirten İşcan, şöyle devam etti:

"Hemen 112'yi aradım. Ekipler geldi, daha sonra helikopter geldi. Ben çığın arkasından arkadaşıma bakmak için aşağı atladım ve uçurumda mahsur kaldım. Çığın düştüğü yer sıkıntılı, kayalık bir yerdi. Oraya kadar arkadaşıma baktım ama ondan sonrasına bakamadım. Ekip gece olduğu için beni alamadı, ortam müsait olmadığı için. Bugün aldılar."

O an panikle ve arkadaşını bulmak için yerini değiştirdiğini dile getiren İşcan, bu bölgeye ikinci tırmanışı olduğunu kaydetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür de Hilal İşcan'ın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kadın dağcının uzun süre soğuğa maruz kalması nedeniyle hemen tetkiklerinin yapıldığını belirten Görür, "Şimdilik durumu iyi, gerekli tedavimize başladık. Acilimizin travma alanında üçüncü basamak hastanemizde takip altında. Genel durumu iyi. Görünen herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olacaktır" dedi.

Görür, kadın dağcının bugün hastanede gözlem altında tutulacağını söyledi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemeyi diye arabasını havaya uçurdular
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Türkiye'nin 156 bin milyoneri olduğunu biliyor muydunuz?
Sarı Yelekliler yeniden Paris meydanlarında
MHP'nin 50 belediye başkan adayı daha belli oldu
1 TL'lik tuvalet ücreti cinayetinde karar değişmedi
-
Çok Okunanlar
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemeyi diye arabasını havaya uçurdular
Borcunu ödemeyi diye arabasını havaya uçurdular
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Türkiye'nin 156 bin milyoneri olduğunu biliyor muydunuz?
Türkiye'nin 156 bin milyoneri olduğunu biliyor muydunuz?
Sarı Yelekliler yeniden Paris meydanlarında
Sarı Yelekliler yeniden Paris meydanlarında
MHP'nin 50 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'nin 50 belediye başkan adayı daha belli oldu
1 TL'lik tuvalet ücreti cinayetinde karar değişmedi
1 TL'lik tuvalet ücreti cinayetinde karar değişmedi
Galatasaray 8 eksikle Beşiktaş maçına çıkıyor
Galatasaray 8 eksikle Beşiktaş maçına çıkıyor
Avlan Gölü olağanüstü kuraklık nedeniyle yok oldu
Avlan Gölü olağanüstü kuraklık nedeniyle yok oldu
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı
MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji