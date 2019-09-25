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Nesrin Cavadzade'den sert eleştiri
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Nesrin Cavadzade'den sert eleştiri

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşü ile alay edenlere şok bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dış görünüşü ile alay edenlere şok bir yanıt verdi.

Yasak Elma'nın oyuncusu Nesrin Cavadzade, "Erkek dediğin maymundan hallice olur" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu.

Son olarak dış görünüşüne dair çok fazla eleştiri alan Oyuncu Nesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi. Cavadzade Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. öptüm" notuyla paylaştı.

 


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