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Neslican Tay'ın cenazesinde Selin Ciğerci'de vardı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Neslican Tay'ın cenazesinde Selin Ciğerci'de vardı

Kansere karşı verdiği mücadele ile bilinen 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken son yolculuğunda sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de vardı.

Kansere karşı verdiği mücadele ile bilinen 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken son yolculuğunda sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de vardı.

Uzun süredir kansere karşı mücadeleyi kaybeden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Neslican'ın cenazesi daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı. Törene katılanlar arasında Tay'ı düğününe davet eden Selin Ciğerci'de vardı.

Ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Neslican ile olan konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşarak altına şu duygusal notu yazdı: "Söz vermiştin bana 'İyi olacağım buluşacağız beni izlemeye gelecektin sohbet edecek, dedikodu yapacağız düğünüme gelecektin şuan çok üzgünüm mekanın cennet olsun güzel kız hayat doluydun ablam."


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