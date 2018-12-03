Neden Doğu Perinçek’e Oy Verdim...

Merhaba Dostlar,

21 Mayıs 2017 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden Doğu Perinçek'e oy verdin, saçmalamışsın diyen pek çok arkadaşım oldu. Bunu kendilerine uzun uzun anlattım, ikna etim mi etmedim mi bilmiyorum ama bir kere daha burada size bunu anlatmak isterim.

Seçim öncesi araştırma şirketlerinin verilerine göre CHP %25-28 bandında, İYİ Parti %20-25 bandında, HDP de muhtemelen %10 civarında oy alabileceği söyleniyordu. AKP, MHP ile Cumhur ittifakı yapınca; CHP, İYİ Parti ve Selamet Partisi de Millet ittifakını kurdu.

İYİ Parti'nin bu ittifaktan önce oy oranı yüksekiken bu ittifaka girdikten sonra, CHP'nin HDP ile dirsek temasında olacağını haber alan İYİ Parti tabanında zafiyet başladı. Buna mevcut bir takım kaset iddiaları ve FETOCU iddiaları da eklenince İYİ Parti oyları iyiden iyiye geriledi.

Bütün paradigmaları da göz önüne alarak ben yine de CHP'nin en az %25 alacağını tahmin ettim (ki Muharrem İnce bunun da ilerisine geçti). İYİ Parti %15, HDP'nin de %10 alacağını hesap ettim. Gerçi bunca şehirde -özellikle İstanbul ve İzmir'de- HDP'nin PKK lehine verdiği beyanarağmen sırf Tayyip Erdoğan gitsin diye pek çok CHP'li HDP'ye oy verdi.

Benim hesabıma göre % 25 CHP, %15 İYİ Parti, %10 HDP toplam %50 ve buna DOĞU PERİNÇEK'e vereceğim tek bir oy da eklenince % 50+1 olacaktı ki Tayyip Erdoğan'ın birinciturda seçilmesi mümkün olmayacak, ikinci turda seçilmesi ise tamamen imkânsız olacaktı. Ama olmadı çünkü İYİ Partinin tabanı bu CHP-HDP yakınlaşmasından rahatsız olduğu için İYİ Parti oyları inanılmaz derece düştü.

Doğu Perinçek yıllardır mitinglerde halka seslenir: “Biz sizin için çırpınıp duruyoruz, ama siz gidip yine düzen partilerine oy veriyorsunuz”derdi. Hemşehrimiz olan babası Sadık Perinçek çok saygın sevilen parti kurucusu olmuş bir insandı. Ama Doğu Perinçek'in yıllardan beri seçimlerde aldığı oy oranı ile bundan sonra da bir varlık göstermeyeceği benim tarafımdan açıkça biliniyordu. Benim oyum zaten onun kazanması için değil %50+1 içindi.

Şimdi Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kaos giderilirse başarılı olur. Şöyle ki MHP'nin tabanı AKP adaylarını desteklemeye, AKP tabanı da MHP'nin çıkaracağı adayları desteklemeye daha yatkın gözüküyor. Ama CHP ve İYİ Parti için bunları söylemek hala olası gözükmüyor. Kurmaylar ne kadar anlaşmış olsa da İYİ Parti tabanı CHP'nin HDP ile olan dirsek temasını içlerine sindiremeyebilirler. Saadet Partisi'nin sistem içinde olsa da kazanacağı belediye başkanı sayısı çok fark etmeyecektir.

Cumhur rejimine geçildikten sonra ileriye dönük yerel idare yönetimleri daha önem kazanmış olup;partisi, aidiyeti ne olursa olsun küpünüdolduracak değil halka hizmet edecek başkanların seçilmesi en önemli dileğimdir.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..

Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar