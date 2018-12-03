Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Ömer Suat Menali

Neden Doğu Perinçek’e Oy Verdim...

Merhaba Dostlar,

21 Mayıs 2017 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden Doğu Perinçek'e oy verdin, saçmalamışsın diyen pek çok arkadaşım oldu. Bunu kendilerine uzun uzun anlattım, ikna etim mi etmedim mi bilmiyorum ama bir kere daha burada size bunu anlatmak isterim.

Seçim öncesi araştırma şirketlerinin verilerine göre CHP %25-28 bandında, İYİ Parti  %20-25 bandında, HDP de muhtemelen %10 civarında oy alabileceği söyleniyordu. AKP, MHP ile Cumhur ittifakı yapınca; CHP, İYİ Parti ve Selamet Partisi de Millet ittifakını kurdu.

İYİ Parti'nin bu ittifaktan önce oy oranı yüksekiken bu ittifaka girdikten sonra, CHP'nin HDP ile dirsek temasında olacağını haber alan İYİ Parti tabanında zafiyet başladı. Buna mevcut bir takım kaset iddiaları ve FETOCU iddiaları da eklenince İYİ Parti oyları iyiden iyiye geriledi.

Bütün paradigmaları da göz önüne alarak ben yine de CHP'nin en az %25 alacağını tahmin ettim (ki Muharrem İnce bunun da ilerisine geçti). İYİ Parti %15,  HDP'nin de %10 alacağını hesap ettim. Gerçi bunca şehirde -özellikle İstanbul ve İzmir'de- HDP'nin PKK lehine verdiği beyanarağmen sırf Tayyip Erdoğan gitsin diye pek çok CHP'li HDP'ye oy verdi.

Benim hesabıma göre % 25 CHP, %15 İYİ Parti, %10 HDP toplam %50 ve buna DOĞU PERİNÇEK'e vereceğim tek bir oy da eklenince % 50+1 olacaktı ki Tayyip Erdoğan'ın birinciturda seçilmesi mümkün olmayacak, ikinci turda seçilmesi ise tamamen imkânsız olacaktı. Ama olmadı çünkü İYİ Partinin tabanı bu CHP-HDP yakınlaşmasından rahatsız olduğu için İYİ Parti oyları inanılmaz derece düştü.

Doğu Perinçek yıllardır mitinglerde halka seslenir: “Biz sizin için çırpınıp duruyoruz, ama siz gidip yine düzen partilerine oy veriyorsunuzderdi. Hemşehrimiz olan babası Sadık Perinçek çok saygın sevilen parti kurucusu olmuş bir insandı. Ama Doğu Perinçek'in yıllardan beri seçimlerde aldığı oy oranı ile bundan sonra da bir varlık göstermeyeceği benim tarafımdan açıkça biliniyordu. Benim oyum zaten onun kazanması için değil %50+1 içindi.

Şimdi Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kaos giderilirse başarılı olur. Şöyle ki MHP'nin tabanı AKP adaylarını desteklemeye, AKP tabanı da MHP'nin çıkaracağı adayları desteklemeye daha yatkın gözüküyor. Ama CHP ve İYİ Parti için bunları söylemek hala olası gözükmüyor. Kurmaylar ne kadar anlaşmış olsa da İYİ Parti tabanı CHP'nin HDP ile olan dirsek temasını içlerine sindiremeyebilirler. Saadet Partisi'nin sistem içinde olsa da kazanacağı belediye başkanı sayısı çok fark etmeyecektir.

Cumhur rejimine geçildikten sonra ileriye dönük yerel idare yönetimleri daha önem kazanmış olup;partisi, aidiyeti ne olursa olsun küpünüdolduracak değil halka hizmet edecek başkanların seçilmesi en önemli dileğimdir.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..

Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar  

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
3 ARA
2018
Neden Doğu Perinçek’e Oy Verdim...
19 KAS
2018
Pek Anlamasam da Yazacağım
7 KAS
2018
FAİZ HARAMDIR
30 EKİ
2018
ATATÜRK… ATATÜRK…
22 EKİ
2018
TRUMP  YERDEN  GÖĞE HAKLI
12 EKİ
2018
Eğitimin Geldiği Son Nokta...
12 EKİ
2018
Din Üzerine...
12 EKİ
2018
Trump Yerden Göğe Haklı...
3 AĞU
2018
Doktorlar mı haklı, Hasta yakınları mı?
24 TEM
2018
İşin Aslı...
9 TEM
2018
Üretim Nedir?
14 HAZ
2018
Komünizm
25 MAY
2018
Ve Nihayet Tamam'dır...
9 MAY
2018
Tarım Arazi Yasası Değişti...
26 NİS
2018
Şeker Hamdi'nin Ardından...
16 NİS
2018
Boğaziçi Yalıları...
4 NİS
2018
Fetö'nün Gücü...
16 ŞUB
2018
İstanbul'un Dört Tarafı Deniz...
5 ŞUB
2018
Batı Dünyası Bizi Çok Seviyor...
26 OCA
2018
GÜNDEM...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Buket Aydın'dan Nagehan Alçı'ya Ahmet Kural yanıtı
Buket Aydın'dan Nagehan Alçı'ya Ahmet Kural yanıtı
Şule Çet davasında patronu ile arkadaşı cinayet ve tecavüzden yargılanacak
Şule Çet davasında patronu ile arkadaşı cinayet ve tecavüzden yargılanacak
Kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan adamın kolunu kırdılar
Kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan adamın kolunu kırdılar
Beşiktaş'ta yedekler, as oyuncuları aratmadı
Beşiktaş'ta yedekler, as oyuncuları aratmadı
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji