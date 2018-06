NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor

Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği basketbol oyunu NBA Live 19 ön siparişe açıldı. PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya çıkacak olan oyunun fiyatı fazlasıyla cep yakıyor.

PlayStation 4 için The One Edition ismiyle ön siparişe çıkan oyunun fiyatı 359,00 TL

Xbox One'da ise yine The One Edition isimli sürümün fiyatı 358,50 TL. Eğer EA Access üyeliğiniz varsa 322,65 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi son zamanlarda ön siparişe oldukça pahalı fiyatlardan açılan oyunlar listesine NBA Live 19'da katıldı.

NBA LIVE 19, bir basketbol oyununun oynama şeklini yeniden tanımladı. Gerçek Oyuncu Hareketi ve Her Yerde Teke Tek özelliği her pozisyonda sana kontrol sağlar, her maçta momentumu değiştirme ve rakibe karşı üstünlük sağlama özelliği sunar. THE ONE'ın dönüşünde The League ve The Streets'de yolunu çizmek için özgür bir şekilde basketbol zaferi kazanmanın peşine düş. Artık yalnız değilsin, tüm dünyada sahalarda harikalar yaratma yolculuğuna katılacak yıldız oyunculardan, efsanelerden ve kültürel ikonlardan oluşan bir kadro kur.

NBA Live 19, PlayStation 4 ve Xbox One için 7 Eylül'de piyasaya çıkacak.