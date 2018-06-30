Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor

Electronic Arts tarafından geliştirilen NBA Live 19, PlayStation 4 ve Xbox One için ön siparişe açıldı. Ancak oyunun fiyatı fazlasıyla cep yakıyor.

Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği basketbol oyunu NBA Live 19 ön siparişe açıldı. PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya çıkacak olan oyunun fiyatı fazlasıyla cep yakıyor.

PlayStation 4 için The One Edition ismiyle ön siparişe çıkan oyunun fiyatı 359,00 TL

Xbox One'da ise yine The One Edition isimli sürümün fiyatı 358,50 TL. Eğer EA Access üyeliğiniz varsa 322,65 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi son zamanlarda ön siparişe oldukça pahalı fiyatlardan açılan oyunlar listesine NBA Live 19'da katıldı.

NBA LIVE 19, bir basketbol oyununun oynama şeklini yeniden tanımladı. Gerçek Oyuncu Hareketi ve Her Yerde Teke Tek özelliği her pozisyonda sana kontrol sağlar, her maçta momentumu değiştirme ve rakibe karşı üstünlük sağlama özelliği sunar. THE ONE'ın dönüşünde The League ve The Streets'de yolunu çizmek için özgür bir şekilde basketbol zaferi kazanmanın peşine düş. Artık yalnız değilsin, tüm dünyada sahalarda harikalar yaratma yolculuğuna katılacak yıldız oyunculardan, efsanelerden ve kültürel ikonlardan oluşan bir kadro kur.

NBA Live 19, PlayStation 4 ve Xbox One için 7 Eylül'de piyasaya çıkacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Glass filmi için ilk poster yayınlandı
NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor
Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
-
Çok Okunanlar
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi
Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Assassin’s Creed Odyssey oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
Assassin’s Creed Odyssey oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Glass filmi için ilk poster yayınlandı
Glass filmi için ilk poster yayınlandı
NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor
NBA Live 19 ön siparişe açıldı Fiyatlar cep yakıyor
Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti
PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık