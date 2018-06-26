NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid

7 Eylül'de PlayStation 4 ve Xbox One için piyasada olacak NBA Live 19'un kapak kahramanı belirlendi.

Buna göre oyunun kapağında NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen Joel Embiid bulunacak.

Joel Embiid 2014'te Sixers tarafından 3. sırada draft edildi ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı ilk NBA maçına 2016'da çıkabildi. Geride bıraktığımız sezonda Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid maç başına 22.9 sayı ve 11.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018 NBA All-Star maçında ilk beşe seçildi ve Philadelphia 76ers'ın Play-off'a girmesinde büyük bir rol oynadı.

NBA Live 19'un kapak yıldızı 2018 NBA Ödülleri esnasında açıklandı. En değerli oyuncunun Houston Rockets'tan James Harden'ın seçildiği 2018 NBA Ödülleri'nde Joel Embiid en iyi savunma oyuncusu kategorisinde aday gösterildi ancak Utah Jazz'dan Rudy Gobert bu ödüle layık görüldü. Takım arkadaşı Ben Simmons ise yılın çaylağı ödülünü almayı başardı.