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NBA 2K19 kapak yıldızı Giannis Antetokounmpo
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

NBA 2K19 kapak yıldızı Giannis Antetokounmpo

NBA 2K19'da 20th Anniversary Edition kapak yıldızı LeBron James, Standard Edition kapağı yıldızı ise Giannis Antetokounmpo olacak.

2K Sports ve geliştirici Visual Concepts NBA 2K19 Standard Edition kapak yıldızını Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo olarak açıkladı.

Daha önce duyurulduğu üzere, NBA 2K19 20th Anniversary Edition kapak yıldızı ise LeBron James.

NBA 2K19 PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için 11 Eylül'de çıkış yapacak.

NBA 2K19: The Prelude demoCleveland Cavaliers'lı süperstar LeBron James 31 Ağustos tarihinden itibaren PlayStation 4 ile Xbox One üzerinden ulaşılabilir olacak. The Prelude demo MyCareer modunun başlangıcını ve 2KU antrenman modunu oynamanıza imkan sunacak.

Standard Edition ve 20th Anniversary Edition şu anda ön siparişe açık. İçerikleri şu şekilde:

Standard Edition:

– 5,000 Virtual Currency
– 10 MyTEAM Lig Paketi (haftada bir tane sunulur)
– Safir Giannis Antetokounmpo MyTEAM kartı

20th Anniversary Edition:

– 100.000 Virtual Currency
– 50.000 MyTEAM puanı
– 20 MyTEAM Lig Paketi (haftada bir tane sunulur)
– 10 MyTEAM Heat Check Paketi (NBA sezonunun başlangıcından itibaren haftada bir tane sunulur)
– Safir LeBron James ve Safir Giannis Antetokounmpo MyTEAM kartları
– MyCOURT için LeBron temalı 5 duvar resmi
– LeBron MyCOURT tasarımı
– King's Collection - Nike LeBron kiyafet ve ayakkabisi (25 çift!)


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