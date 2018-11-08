Nazmiye Oruçoğlu cinayeti çözüldü 2 kişi tutuklandı

Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde beklenen itiraf geldi. Kağıthane'de bir minibüste ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette ifade verdi. Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili bulunduğu tespit edilen oğlu Serhat Y. ilk kocası Yüksel Y. ve akrabası Erhan Ç. gece saatlerinde ifade verdi. Güvenlik güçleri Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y.'yi serbest bırakırken ilk kocası Serhat Y. ile minibüsün sahibi Erhan Ç. hakkında tutuklama kararı verdi.

Tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme suçundan yargılanacak olan 2 isim Metris Cezaevi'ne gönderildi.

ESKİ EŞ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler hakimlikteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerden eski eş Yüksel Y. ve arkadaşı Erhan Ç. sevk edildikleri İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y. ise adli kontrolkararıyla serbest bırakıldı.

NAZMİYE VE ERHAN ARASINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Tutuklama kararında şöyle denildi: "Nazmiye ile en son görüşen kişilerin eski eş Yüksel Y. ve Yüksel'in akrabası olan ve birlikte iş yaptığı Erhan Ç. olduğu, maktülenin kendisine ait cep telefonunun muhtemel cinayetin işlendiği o gün Nazmiye'nin telefonunun en son baz verdiği saatin 11:30 olduğu, cesedin bulunduğu 13 Ekim tarihinde ihbar edilen beyaz bir minibüsün belirtilip bu minibüsün Erhan Ç.'ye ait araç olabileceği, aynı zamanda dosyada beyanlarına başvurulan eski eşi Atay T.'nin maktülenin eski eşi şüpheli Yüksel'e kızarak Erhan ile birlikte olduğundan bahsettiği, nitekim Erhan ile ilişki yaşadığını belirttiği, bu beyanı doğrular mahiyette Erhan Ç. ile Nazmiye'nin en son 6 Eylül günü görüşmesinin olduğu, dolayısıyla aralarında bir gönül ilişkisinin olduğunun değerlendirildiği, şüpheli Yüksel ile maktüle arasında ev meselesinden kaynaklı kendilerinden belirttiği anlaşmazlığın olduğu ve özellikle bu evin senetlerin çoğunun Yüksel tarafından ödendiğinin belirtildiği, maktülenin ise bu evden çıkarmaya yönelik bir takım girişimlerinin olduğu, bu nedenle aralarında gayri menkul meselesinden kaynaklı bir husumetin geliştiği, en son görüşmenin olduğu Çağlayan'daki görüşmede birlikte görüştükleri, hatta şüpheli Yüksel ile maktülenin başka bir yere gittiğinin belirtildiği, maktüleyi başka öldürmeyi gerektirir husumet sahibi herhangi bir kimseden bahsedilmediği, tanık beyanlarında da bu hususa ilişkin bir beyanın olmadığı, aynı zamanda maktülenin cesedinin bulunduğu Kemerburgaz civarında şüpheliler Yüksel ve Erhan'ın o bölgede iş yapmaları, dolayısıyla o bölgeyi tanıyan kişiler olmaları hususu ve cinayet sonrasında şüpheli işler mahiyetinde şüpheli Yüksel'in 4 binlik telefon borcunu ödemesi ve evin tadilatını yaptırması gibi şüpheli hesap hareketlerine dönük tespitlerin söz konusu olduğu, özellikle cinayet günü ve öncesinde Yüksel, Nazmiye ve Erhan arasında telefon kayıtlarının söz konusu olduğu, aralarında geçmiş sorunlu, ilişkilerin bir takım yasak ilişkiler ve diğer şahıslarla olan yoğun telefon görüşmesi ve olağan olmayan telefon görüşmeleri dikkate alındığında gayri menkul meselesi ve bir takım gönül ilişkileri ve maddi bazı imkanlar sebebiyle iştiraken cinayet suçunu işlemesine sebebiyet verecek durumların olduğu, bu sebeple şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi"

NAZMİYE ORUÇOĞLU'NUN OĞLU SERBEST BIRAKILDI

Oğul Serhat Y.'nin ise cinayette kullanıldığına dair kuvvetli delillerin bulunmadığı, tutuklanmanın son tedbir olduğu belirtilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018'de Göktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64'de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y.'nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Oğul Serhat Y.'nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edilmişti. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu'nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, onları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edilmişti. Nazmiye Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma belgesi almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenilmişti.

Üçlünün yanında Erhan Ç., adlı kişinin de olduğunu tespit edilmiş ancak Erhan Ç.'nin bir süre sonra sahibi olduğu minibüsten indiği Nazmiye Oruçoğlu, Yüksel Y. ve Serhat Y.'nin içinde bulunduğu aracın Cendere yolu istikametine gittiği belirlenmişti.