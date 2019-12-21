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Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, Pankreas iltihabı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, Pankreas iltihabı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan Nazlıcan Arkan bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi yarın Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan'ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan'ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."


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