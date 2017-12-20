Nazardan nasıl korunulur

Bazı kişilerin bakışlarının elektrik çarpmış etkisi yarattığını, etkisi altına aldığını işaret eden ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın konuyla ilgili Ayet-i Kerime'nin tefsirlerini hatırlatan uzmanlar, nazarın insan iradesi dışında meydana geldiğini savunuyor.

Her insanda az veya çok nazar olabileceğini paylaşan uzmanlar, ebeveynlerin çocuğuna bakışının bile nazar değmesi ile sonuçlanabileceğini kaydediyor.

Nazarın en önemli kaynağının çoğunlukla haset duygusu olduğunu dile getiren uzmanlar, bu duygunun da kin ve düşmanlık kökenli olduğunu açıklarken, nazarın tesirinin hasedin şiddetine göre değiştiğini vurguluyor.

Nazar hakkında Hadis-i Şerifler'in yanında Kuran-ı Kerim'den ayetlerin de bulunduğunu dile getiren uzmanlar, özellikle Kalem Suresi'nin 51. Ayetine dikkat çekerek, “Şüphesiz inkâr edenler zikri (Kuran'ı Kerim) duydukları zaman seni gözleriyle devirecekler” mealindeki ayetin dikkatlice idrak edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kişinin gözleriyle bakışında karşısındakine iyi veya kötü olarak tesiri olacağı, bazılarının elektrik gibi dokunup çarpacağı, etki altına alacağı, bazılarının ise hasedinden tuzak kuracağı, hedefine ulaştığı zamanda göz değmesinin gerçekleşeceği ifadeleriyle Elmalılı Hamdi Yazır tarafından tanımlanan nazardan Allah'a sığınarak korunulabileceğini kaydediyor.