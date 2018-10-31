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Nazar Nur Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi


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60 Yıl Hamile Kaldıktan Sonra Taş Bebek Doğurdu
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