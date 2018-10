Naz Mina'nın İngilizce dövmesi alay konusu oldu

Gelin adayı Naz Mila, yeni dövmesiyle sosyal medyada alay konusu oldu. İnstagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran Naz Mila, bu kez İngilizce dövmesiyle adından söz ettirdi.

Göğüs altından sağ bacağı boyunca dövme yaptıran Naz Mila, kötü İngilizce'nin kurbanı oldu.

DÖVMENİN ANLAMINI ÇÖZEN YOK

Takipçileriyle her anını paylaşan Mila, göğüs altından diz kapağına kadar dövme yaptırdığı anları da paylaşmayı ihmal etmemişti. Ancak Naz Mila'nın vücuduna yazdırdığı dövme ile anlamı tartışma yarattı.

KÖTÜ İNGİLİZCE'NİN KURBANI OLDU

Mila'nın dövmesinde 'Only God can judge my mistakes and truths', 'Yanlışlarım ve doğrularımla beni sadece Tanrı yargılar' şeklinde olması gerekirken, dövmenin sonundaki 'Wrong' yani hatalar kelimesi iki kez tekrarlandı. Hal böyle olunca ortaya "Yanlışlarım ve yanlışlarımla ben tek Tanrıyı yargılarım…" şeklinde anlamsız bir kelime ortaya çıkmış.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Naz Mila'nın dövmesiyle ilgili "Translate'ten bakıp dövme yaptırmış" şeklinde yorumlar yapıldı.