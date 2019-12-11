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Naz Elmas'dan EDHO'ya veda
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Naz Elmas'dan EDHO'ya veda

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sevda rolüyle diziye katılan Naz Elmas diziden resmen ayrıldı.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sevda rolüyle diziye katılan Naz Elmas diziden resmen ayrıldı.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 151'inci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde eski aşkı Hızır ile yüzleşen Sevda, New York'a taşınacağını söyleyerek veda etti.

Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım" diyerek eski aşkına veda etti.

Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" şeklinde konuştu. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti.

Hızır ve Sevda'nın veda sahnesinin yanı sıra Haşmet ile Emine'nin evlendiklerini açıklaması diziye damga vurdu. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.

EDHO'da Tufan'ın Çakırbeyliler'e olan ihaneti ortaya çıktı. Hızır ise Tufan'dan hesap sormaya geldi. Ancak karşılıklı silahların çekildiği anlarda Tufan'ın oğlu Murat araya girdi. Murat babasının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.


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