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NATO: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

NATO: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO: Ulusal güvenliği korumak için her şeyi yapacağız

NATO: Ulusal güvenliği korumak için her şeyi yapacağız.

ZEYTİN DALI SIKI TAKİPTE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

 

Stoltenberg, Zeytin Dalı Operasyonu'nu yakından takip ettiklerini ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere NATO müttefikleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Stoltenberg, “Türkiye'nin Zeytin Dalı Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

TERÖRİZMDEN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENİYOR

Stoltenberg, gelişmeleri takip ettiğini ve temaslarda bulunduğunu söylerken, “Türkiye terörizmden en çok etkilenen müttefikimiz ve bütün ülkelerin kendini savunma hakkı var. Fakat bunun uygun ve orantılı olması gerek” dedi.


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