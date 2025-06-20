Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla başladı. Zirveye NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanları ve üst düzey temsilcileri katılıyor.

Zirve öncesi resmi karşılama töreni yapıldı

Belçika Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen zirve öncesinde, Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Peter De Roover, Senato Başkanı Vincent Blondel, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ve NATO PA Belçika Delegasyonu Başkanı Darya Safai, parlamenter heyetleri resmi törenle karşıladı.

Türkiye zirveye üst düzey heyetle katıldı

Zirveye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Faik Öztrak ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılıyor.

NATO PA Başkanı Perestrello açılışı yaptı

Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen toplantı, NATO PA Başkanı Perestrello’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı De Roover ve Senato Başkanı Blondel de zirveye hitap etti.

Toplantıda, küresel güvenlik, savunma iş birlikleri ve parlamenter diplomasinin rolü gibi başlıklar ele alınacak.