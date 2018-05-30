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Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı

Muharrem İnce'nin Kırşehir mitinginde Nasuhi Güngör'ün Yenilikli Hareket isimli kitabında geçen Erdoğan-Gülen görüşmesine, Güngör'den yalanma geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin AK Parti kurulmadan önce Erdoğan ile Gülen'in görüştüğü iddiasının yarattığı etki sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Kanıtlamazsan namertsin" şeklinde yanıtlanan iddiaya Muherrem İnce'den bugün yanıt geldi.

Kırşehir mitinginde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden ve TRT eski Haber Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Nasuhi Güngör'ün kitabını kaynak gösterdi. Güngör'ün 20 yıl önce kaleme aldığı Yenilikçi Hareket isimli kitabın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti kurulmadan önce FETÖ elebaşı Gülen ile Pensilvanya'da bir araya geldiği kalema alınmıştı.

"ERDOĞAN'IN ARKADAŞI, BUNA GÜVENİYOR"

İnce “Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma.” dedi ve kitapta geçen şu bölümleri miting kürsüsünden okudu ” Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

YAZARDAN KENDİSİNE YALANLAMA GELDİ

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce'nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Kendi kendisini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları kaydetti “Bugün Kırşehir'de Muharrem İnce'nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi'yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki söz konusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ'yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”

 

 


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