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Napoli'de Carlo Ancelotti kovuldu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Napoli'de Carlo Ancelotti kovuldu

Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk'i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli'de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar resmen ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk'i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli'de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar resmen ayrıldı.

İtalya Serie A'da son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan ancak bu sezon lider Inter'in 17 puan gerisine düşen Napoli, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi.

Daha önce son 16'ya kalan ve gruptaki son maçında dün akşam Genk'i 4-0 yenen İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshine karar verildi. Napoli ve başkan Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti arasındaki arkadaşlık, karşılıklı saygı devam edecektir" denildi.

Ancelotti, Genk maçı sonrası istifa etmeyeceğini açıklarken; başkan De Laureniis ile toplantı yapacağını açıkladı. Ancak kulüp, Genk maçının ardından yayınladığı bildiriyle işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

İtalyan medyası, Milan'ın eski teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun göreve getirileceğini yazdı.


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