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N'Koudou fırtına gibi esti
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

N'Koudou fırtına gibi esti

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda oyuna giren N'Koudou performansı ile siyah beyazlıları mest etti.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda oyuna giren N'Koudou performansı ile siyah beyazlıları mest etti.

Süper Ligin 2. haftasında Göztepe'yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyi unutturdu.

İkinci yarıda oyuna giren yeni transfer N'Koudou, oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareket getiren isim oldu. Sol kanattan yaptığı uzun mesafeli koşularla tribünleri de coşturan N'Koudou, ilk maçında tam not aldı.


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