Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Muzların Şeklini Belirleyen İlginç Özellikler ve Kavisli Yapıları
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Mine KARACA

Muzların Şeklini Belirleyen İlginç Özellikler ve Kavisli Yapıları

Doğadaki her şeyin ardında bir düzen ve uyum yatar. Muzlar gibi basit görünen meyvelerde bile gizli olan ilginç özellikler ve estetik uyumlar vardır.

Muzlar, dünya genelinde en sevilen meyvelerden biridir ve ilginç kavisli şekilleri pek çok kişiyi meraklandırır. Bu kavisli form, muzların nasıl oluştuğuyla ilgili birkaç doğal süreçten kaynaklanır.

Muzlar, muz ağacında bir tomurcuk olarak başlar ve büyüdükçe genişler, rengi yeşilden sarıya döner.

Bu büyüme sürecinde, meyveler negatif bir jeotropizm süreci geçirir, yani yerçekiminden etkilenerek aşağı doğru büyürler. Bu durum, dalların meyvelerin ağırlığıyla sarkmasına neden olur.

Ancak bitkiler güneş ışığı arayışındadır. Bu yüzden muzlar, büyüme süreçlerinin aksine yukarı doğru büyümeye yönelirler. Bu durum, sanki tiyatro sahnesini göremeyen birinin kafasını kaldırması gibi bir etki yaratır.

Bu hareket, muzların kavisli şeklini oluşturan faktördür.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Muzların Şeklini Belirleyen İlginç Özellikler ve Kavisli Yapıları
Afrika'nın Bölünmesine İlişkin Tuhaf Bilimsel Bir Teori Açıklandı
Su İçerek Kilo Vermek: Sirkeli Su Diyetinin Avantajları ve Uygulanışı
Murat Göğebakan'ın Yaşamı Sinema Perdesinde: 'Kalbim Yaralı' Filmi 8 Aralık'ta Vizyonda
Anında Sonuç: Düz Bir Karın İçin Etkili Zayıflama Kürü!
Gece Tüketilen Zeytinyağlı Yoğurdun Sağlığa Katkıları
Anemi Sorununa Doğal Çözüm: Günlük Bir Bardak İle Kansızlığa Son!
Ev Temizliğini Kolaylaştıran Pratik İpuçları
Siyah Noktalarla Başa Çıkmak: Cilt Bakımı İpuçları
-
Çok Okunanlar
'Millî Türk Talebe Birliği: Geçmişten Geleceğe Gençliğin İnşa Ettiği Bir Miras'
'Millî Türk Talebe Birliği: Geçmişten Geleceğe Gençliğin İnşa Ettiği Bir Miras'
Neden Su Tüketmeliyiz? Sağlıklı Yaşamın Temel Taşı
Neden Su Tüketmeliyiz? Sağlıklı Yaşamın Temel Taşı
Siyah Noktalarla Başa Çıkmak: Cilt Bakımı İpuçları
Siyah Noktalarla Başa Çıkmak: Cilt Bakımı İpuçları
Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!
Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!
Soğuk algınlığı mevsimsel olarak artıyor: Uzmanlar önlemleri hatırlatıyor
Soğuk algınlığı mevsimsel olarak artıyor: Uzmanlar önlemleri hatırlatıyor
Yağları idrarla atmaya yardımcı: Yoğurt ile deneyin!
Yağları idrarla atmaya yardımcı: Yoğurt ile deneyin!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Muzların Şeklini Belirleyen İlginç Özellikler ve Kavisli Yapıları
Muzların Şeklini Belirleyen İlginç Özellikler ve Kavisli Yapıları
Afrika'nın Bölünmesine İlişkin Tuhaf Bilimsel Bir Teori Açıklandı
Afrika'nın Bölünmesine İlişkin Tuhaf Bilimsel Bir Teori Açıklandı
Su İçerek Kilo Vermek: Sirkeli Su Diyetinin Avantajları ve Uygulanışı
Su İçerek Kilo Vermek: Sirkeli Su Diyetinin Avantajları ve Uygulanışı
Murat Göğebakan'ın Yaşamı Sinema Perdesinde: 'Kalbim Yaralı' Filmi 8 Aralık'ta Vizyonda
Murat Göğebakan'ın Yaşamı Sinema Perdesinde: 'Kalbim Yaralı' Filmi 8 Aralık'ta Vizyonda
Anında Sonuç: Düz Bir Karın İçin Etkili Zayıflama Kürü!
Anında Sonuç: Düz Bir Karın İçin Etkili Zayıflama Kürü!
Gece Tüketilen Zeytinyağlı Yoğurdun Sağlığa Katkıları
Gece Tüketilen Zeytinyağlı Yoğurdun Sağlığa Katkıları
Anemi Sorununa Doğal Çözüm: Günlük Bir Bardak İle Kansızlığa Son!
Anemi Sorununa Doğal Çözüm: Günlük Bir Bardak İle Kansızlığa Son!
Ev Temizliğini Kolaylaştıran Pratik İpuçları
Ev Temizliğini Kolaylaştıran Pratik İpuçları
Siyah Noktalarla Başa Çıkmak: Cilt Bakımı İpuçları
Siyah Noktalarla Başa Çıkmak: Cilt Bakımı İpuçları
Yağları idrarla atmaya yardımcı: Yoğurt ile deneyin!
Yağları idrarla atmaya yardımcı: Yoğurt ile deneyin!
Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!
Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji