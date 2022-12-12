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Musul Konsolosluğumuza Baskının Hikayesi '49'
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Musul Konsolosluğumuza Baskının Hikayesi '49'

Yapımını CNP Filmin'in yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği gerçek bir hikaye'den uyarlanan aksiyon filmi '49' dan ilk tanıtım geldi. DEAŞ'a esir düşen 49 Türk Vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film yayınlanan görüntülerle büyük heyecan yarattı.

Yapımını CNP Filmin'in yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği gerçek bir hikaye'den uyarlanan aksiyon filmi '49' dan ilk tanıtım geldi. DEAŞ'a esir düşen 49 Türk Vatandaşının kurtarıldığı operasyonu ve perdearkasını anlatan film yayınlanan görüntülerle büyük heyecan yarattı.

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği '49' un senaryosunda Barış Erdoğan, İlker Arslan imzası bulunuyor.

KONSOLOS İSMAİL HACIOĞLU

Filmin başrolleri İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve usta oyuncu Kerem Alışık üstleniyor.

 SEZONUN EN SARSICI FİLMİ

20 ocak 2023'de vizyona girecek film seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Türkiye tarihinde etkileyici gerçek bir hikayeyi gözler önüne serecek '49' filmi, sezonun en sarsıcı yapımlarından biri.

'49'UN HİKAYESİ

11 Haziran 2014 'te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak'ın Musul şehrine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri şehri terkedince Musul, DEAŞ'ın eline geçti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49' filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.



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