Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi

Kahramanmaraş'ta saçını boyatırken yandığını fark eden bir kadın, hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından mahkemeye giden kadın, kuaföründen şikayetçi oldu. Açılan davada mahkeme, saç yakan kuaförü "taksirle yaralama" suçundan suçlu buldu.

Kuaföründen şikayetçi olan S.B. isimli kadının avukatı Emine Nalçacı, mahkemenin ardından yaptığı açıklamasında mağdur müvekkilinin saç derisinde birinci dereceden yanık meydana geldiğini söyledi.

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SAÇININ YANDIĞINI DEFALARDA SÖYLEMİŞ

Müvekkilinin boyama işlemi sırasında saçlarında yanma hissettiğini defalarca kuaföre iletmesine rağmen, bunun normal ve geçici bir durum olduğunun belirtilerek, işleme devam edildiğinin saptandığını aktaran Nalçacı, şunları kaydetti:

"En sonunda müvekkilim duyduğu acıyla kuaför salonunu terk etmek zorunda kalmış. Yaşadığı acıdan dolayı soluğu sağlık kuruluşunda almış ve buradan darp raporu almış. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu kolluk güçlerine bildirmiş. Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kamu davası açılması için iddianame hazırlandı. Görülen davada mahkeme kuaförün 'taksirli yaralama' suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Kuaförün mesleği gereği bu sonucu öngörmesi gerektiği düşünülerek, mahkeme tarafından dikkatsiz ve tedbirsiz davranması dolayısıyla yaralamaya sebebiyet vermekten 3 bin lira para cezası verildi."