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Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız

Şişli Belediye Başkanı aday adayı Mustafa Sarıgül, Medya24 TV canlı yayınında konuştu. Şişli'de esnafı destekleyeceklerini belirten eski başkan, 'AVM ve gross marketleri şehir dışına alacağız.' dedi.

Yerel seçimler öncesi Şişli Belediye Başkanlığı için yeniden kolları sıvayan eski başkan Mustafa Sarıgül, Medya24 TV ekranlarına konuk oldu. Çiğdem Başçelik ile Olaylara Bakış'a konuk olan Sarıgül, "Bakkal amca, Şişli'ye geri gelecek." dedi. Mahalle aralarındaki market zincirlerini kapatacaklarını açıklayan Sarıgül, bakkal esnafını destekleyerek 'bakkal amca' kültürünü yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkanı Aday Adayı olan Mustafa Sarıgül, Olaylara Bakış programında Çiğdem Başçelik'in sorularını yanıtladı. Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül yarışı kazanması durumunda, BİM ve ŞOK gibi market zincirlerini yasaklayacağını söyledi. Market zincirlerinin mahalle aralarına girerek, bakkal esnafına kepenk kapattırdığını işaret eden Sarıgül, "Bakkal Amca Şişli'ye geri dönecek" dedi.

AVM'LERİ VE GROSS MARKETLERİ ŞEHİR DIŞINA ALACAĞIZ

Şişli'de esnafın yanında olacaklarını belirten Mustafa Sarıgül, kent merkezlerinde bulunan alışveriş merkezleri ve gross marketlerin şehir dışına taşınacağını da sözlerine ekledi.

 


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