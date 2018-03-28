Mustafa Güngece yeni single albümüyle 2018 yazında iddialı

Mustafa Güngece sessizliğini "Mutluluk Duası"yla bozdu. Bir süredir Almanya, Türkiye ve Avrupa arasında mekik dokuyarak geçiren başarılı sanatçı yeni single albümünün tanıtımında kızı Sinem'le birlikte kameralar karşısına geçti.

2018 yazının iddialı parçaları arasında yerini alması beklenen "Bahaneler" isimli single'da ise Mustafa Güngece, Serdar Ortaç'la birlikte çalıştı.

Bir süredir 2018 yılı için yoğun çalışma içerisinde olan Mustafa Güngece, daha önce üç albüm ve bir single ile taçlandırdığı müzik hayatına yeni bir single daha ekledi. Slow sevenler için “Mutluluk Duası” tam anlamıyla ilaç gibi. Yaza “pop olmadan yapamam” diyenler içinse, Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz süreçte albümüne almayı planladığı “Bahaneler” şarkısı oldukça iddialı zira, henüz ilk günlerinde her iki parça da bir önceki albümlerin önüne geçmeyi başardı.

“MUTLULUK DUASI” İNSANIN RUHUNA DOKUNUYOR…

Mustafa Güngece, kendine özgü yorumu ile “Mutluluk Duası” şarkısını oldukça içten yorumladı. 5 yıldır batı şan eğitimi alan kızı Sinem de, ilk Türkçe şarkı deneyiminde müzik otoritelerinden tam not almayı başardı. Mustafa Güngece; “Hem genlerimizde, hem de ruhumuzun derinliklerinde hissettiğimiz müzik aşkını baba-kız birlikte yaşamak benim için kelimelerle ifade edilemez bir duygu” dedi. Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'un muhteşem düetinin ardından Türk müziğinde ikinci baba-kız düeti “Mutluluk Duası”, 2018 yaz aylarının aranılan açılış parçası olacağını da ilk günlerinde gösterdi. “Biz mutluyuz, darısı bekarların başına” mesajı veren parça, “mutlu çiftlerin düğünlerinin unutulmazları arasına girecek” buğusunu taşıyor.

SERDAR ORTAÇ OKUYACAKTI, MUSTAFA GÜNGECE'YE NASİP OLDU…

Söz ve müziği Tarık İster & Serdar Ortaç'a ait olan klasik Türk pop şarkısı “Bahaneler”, Mustafa Güngece'nin single'nda yerini aldı. Oldukça hareketli parçayı Serdar Ortaç albümünde okuyacaktı ancak, Mustafa Güngece'ye nasip oldu. Güngece; “Serdar Ortaç'ın dokunması yetti, şarkıya kattığı heyecanı, varlığı ayrı bir mutluluk bizim için” mesajı verdi.

KITADAN KITAYA DÜĞÜNLERİN ARANILAN İSMİ…

Popüler müzik kanallarının listelerinde yerini alması ve binlerce kişilik sahnelerine rağmen Mustafa Güngece, aynı zamanda düğünlerden kopamayan bir yapıya sahip olması yönüyle de sanat camiasında dikkat çekiyor. Güngece, nedeni ise şöyle yorumluyor;

Albümlerimizi çıkarıyoruz, en gözde sahnelerde yer alıyoruz ama ben kendimi nedense düğünlerde çok özgür, mutlu ve nefes alıyor hissediyorum. O sahnelerde doluyor, doluyor ve şarkılarda patlama gereği hissediyorum. Bugün Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Sibel Can, Gülben Ergen gibi sayısız değerli sanatçımız da düğün sahnelerinde yer alıyor çünkü, sanatlarına gerçekten aşıklar. Bunun ego, kapris ile bağdaştırılacak bir yönü yok gerçekten… “Mutluluk Duası” şarkımız düğünlerin açılıp parçası olarak çalıyor. “Bahaneler”le de oynarız artık…

SAĞLAM VE ÖZ EKİP, EMEĞİN ARKA PLANINDA…

AGY Production markası ile ilk klibi İstanbul – Maltepe'de çekilen single'ye yönelik bazı ayrıntılar ise şöyle;

Mutluluk Duası

Söz & Müzik: Burak Akagün - Aranje: Sedat Sakarya - Klip Yönetmeni: Alişan Günay Yıldırım

Bahaneler

Söz & Müzik: Tarık İster & Serdar Ortaç - Aranje: Tarık İster - Klip Yönetmeni Alişan Günay Yıldırım