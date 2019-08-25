Mustafa El Kabir unutuldu

Rizespor Sivasspor maçı öncesinde büyük bir şok yaşandı. Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Mustafa El Kabir, Sivasspor maçı öncesi tesislerde unutuldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, takım otobüsüyle maçın oynanacağı stada giderken Mustafa El Kebir'i tesislerde unuttu.

30 yaşındaki Faslı futbolcu takım otobüsünün hareket ettiğini fark etmezken kendisini gören Rizesporlu bir yönetici yıldız futbolcuyu arabayla stada götürdü. Ancak görevlilerin kapıda tanımadığı El Kebir, yöneticilerin durumun farkına varması sonrasında stada alındı.