Mustafa Denizli: “Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir”

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli bir üniversitede düzenlenen ve Türk futbolunun konuştuğu panelde önemli açıklamalar yaptı.

Gündemde olan yabancı hakem tartışmalarına ilişkin olarak da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Yabancı hakem gelsin diye bekleniyorsa bu ülke toptan batmış demektir. Yabancı hakem gelsin diyenler üniversiteye de yabancı hoca getirsin, kulüplerin başına da yabancı başkan getirsin. Futbolculuk dönemimde yabancı hakemlerle oynadım. Hakemini dışarıdan getirmeyi düşünen bir ülke varsa her meslek dalından yabancı getirsin. Ben mesleğe başlarken, ‘Eğer onlardan yapan varsa, biz de yaparız' diyen biriyim" yorumunda bulundu.