Mustafa Denizli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan teknik direktör Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı yüzünden çıkmayan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sağlık Durumu İyi

Tecrübeli teknik adımın sağlık durumunun iyi olduğu ve ilk idmanda takımın başında yer alacağı belirtildi. Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirdikten sonra tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kendisinin sağlık durumu şu an çok iyi." ifadeleri kullanıldı.