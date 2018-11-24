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Mustafa Cengiz'in Sahte Dost Dediği İsim TFF'den İstifa Etti
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mustafa Cengiz'in Sahte Dost Dediği İsim TFF'den İstifa Etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada 'sahte dost' diyerek isim vermeden tepki gösterdiği Ali Dürüst, TFF'deki görevinden istifa etti.

Eski Galatasaraylı yönetici Ali Dürüst, Federasyon'daki görevlerinden istifa etti. Galatasray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'sahte dost' diyerek isim vermeden sert tepki gösterdiği Dürüst, bugün TFF'deki dün görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

GALATASARAY CAMİASI TEPKİLİYDİ

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.

Başkan Mustafa Cengiz, Konyaspor maçının ardından yaptığı sert açıklamasında tüm Galatasaray camiasına seslenmiş ve "Sahte dostlardan uzak durun" ifadelerini kullanmıştı. Cengiz'in isim vermeden Ali Dürüst'ü eleştirdiği spor kamuoyunda konuşulmuştu.


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