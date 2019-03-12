Mustafa Cengiz: Devlet kulüplere destek vermeli

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den acı bir itiraf geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig kulüplerinin mali açıdan oldukça zor bir durumda olduğunu ifade ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) borçların yapılandırması için bir an önce proje değerlendirmelerine başlamaları gerektiğini söyledi.

Devlet de Adım Atmalı

Mustafa Cengiz, "Galatasaray adına yeni tecrübeler elde ettik. Üç yılda 5 milyon avro yerine 147 milyon lira zarar verdik. UEFA buna rağmen mali çalışmalarımızı görerek bize yeni fırsatlar sağladı. Yeniden yapılandırma anlaşmasına gittik. Devlet de bunu yapmaya aslında kararlı. Bir an öncesinde gereken adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.