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Mustafa Cengiz'den Gomis'e sert yanıt
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Mustafa Cengiz'den Gomis'e sert yanıt

Bafetimbi Gomis'in açıklamalarına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert yanıt verdi. Cengiz, Gomis'in 'paraya ihtiyaçları vardı, beni sattılar' iddialarını yalanladı.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları Galatasaray yönetiminde krize neden oldu. Galatasaray Lisesi'nde kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz, eski golcüleri Bafetimbi Gomis'in açıklamalarını yalanlarken sert ifadeler kullandu. Gomis'in "paraya ihtiyaçları vardı, beni sattılar" iddialarını yalanlayan Cengiz, "Gomis'i zorla göndermedik." diye konuştu.

Sezon başında tartışmalı şekilde Al-Hilal'e transfer olan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in açıklamaları Başkan Mustafa Cengiz'i kızdırdı. Galatsaray Lisesi'nde düzenlenen divan kurulu toplantısında kürsüye çıkan Cengiz, kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken, Bafetimbi Gomis'in iddialarına da yanıt verdi.

UEFA ile finansal fair play anlaşmasını görüşmek üzere buluşacaklarını dile getiren Mustafa Cengiz, kulübün 2 yıl içerisinde mali açıdan kendini toparlayacağını ifade etti.

"UEFA BİZE BU KONUDA YARDIMCI"

“UEFA ile bir görüşmemiz var. İki kurul var. Birine savcılar kurulu diyebileceğimiz disiplin kurulu. Diğerine de hakimler kurulu diyebiliriz. Oradaki hukukçu, bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. İyi tarafı yeniden yargılanmayı istemesi. Aslında elinde Avrupa'dan men etme cezası verme gibi yetkisi vardı. UEFA bize bu konuda yardımcı. UEFA ile durum değerlendireceğiz. Bu süreci inşallah başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini lafla veya kulis çalışmalarıyla değil rakamlarla kanıtlamış durumda. Uçağın kalkışı gibi kalkıştayız. İnşallah bir kuş sürüsüne çarpmayız.”

Cengiz, ‘Kuş sürüsü benzetmesinde Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye gönderme mi yaptınız?” şeklindeki soru üzerine, “Söyledikten sonra ‘eyvah, laf bir yere gitti.' dedim. UEFA'ya son 6 ayda 4 bin 300 dilekçe gitti. Bu herhangi bir kulüpten değil. Münferit dilekçeler. Onlar da ‘Şike sürecinde de siz bizi şikayet ettiniz.' diyorlar. Bunlar Avrupalıyı etkiliyor ama yüzde 100 değil. Savunmanız güçlüyse, açık, dürüst ve şeffafsanız doğru duvarsınızdır, yıkılmazsınız.” ifadelerini kullandı.

"GOMİS SELAM VERSE NE OLUR VERMESE NE OLUR!"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan ve verdiği bir röportajda havalimanında gördüğü Mustafa Cengiz'e bilerek selamlamadığını söyleyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e yanıt verdi.

Yönetim olarak futbolcu transferlerine özel durumlar haricinde karışmadıklarını aktaran Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

“Gomis'in açıklamasını okudum. Üzüldüm. Gomis, değerli bir kardeşimiz. Ben, aslında beni tanımadı zannettim. Bile bile bana selam versen ne olur, vermesen ne olur. Selam Allah'ın selamı. Ben, beni tanımadığını düşündüm. Çoğu futbolcu beni basından görmüştür. Galatasaray'da çok özel bir durum olmadıkça başkan hiçbir transfere, satışa doğrudan müdahale etmez. Teknik ekibin başında Fatih Terim gibi çok değerli bir marka var. ‘Gomis satılsın, Veli alınsın, şu futbolcu transfer edilsin, sağ açık boşta, stopere ihtiyaç var.' demeyiz. Asla böyle bir olayın içine girmeyiz. Yetki, karar çok değerli bir teknik adam olan Fatih Terim ve ekibine aittir. Onları eleştirmek için demiyoruz. Fatih hocam çok çalıştı ama olmadı. Sorumlu biziz. İstediğiniz kadar kusurunuz olmasın ama sorumlu sizsiniz. Ben daha iyi bakmalıydım. Forveti de almalıydık. Orada kusur benim.”

Bafetimbi Gomis'i takımda zorla göndermediklerini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Gomis'i zorla yollamadık. Aynı Arap ülkelerinden Feghouli'ye resmi teklif geldi ama gitmedi. Gomis köle mi ki biz onu gönderelim. Göndermeye kalksak yüreğimizde bir kişi vardı ama hala duruyor. Adam, senelerce yatarak milyonlarca lira alıyor. Futbolcu köle değil. Gomis, 150 milyon lirayı aşan bir gelir elde etmiştir. Asla gözümüz yok. Yolu ve bahtı açık olsun.” şeklinde görüş belirtti.


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