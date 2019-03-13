Mustafa Aygün'e 105 yıl hapis cezası

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün 105 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'altın çocuklar' adını verdiği ve örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün 105 yıl hapis cezası aldı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Aygün ile avukatları da katılırken son savunmasını gerçekleştiren Aygün, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini mahkemeden istedi.