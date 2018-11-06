Müslümanlığını ilan eden şarkıcı O'Connor; beyazlar iğrenç!

İslam dinini kabul ederek müslüman olan ünlü İrlandalı rock şarkıcı Sinead O'Connor twitter hesabından beyazlarla asla vakit geçirmek istemiyorum mesajını paylaştı.

ADETA ÖFKE KUSTU

Twitter'dan "Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum"! paylaşımı yapan ünlü şarkıcı Trump, Katolik kilisesi ve diğer kullanıcılara adeta öfke kustu. Erkeklere ise kadınların sözünü dinlemelerini tavsiye etti.

BEYAZLARLA BİRLİKTE OLMAK İSTEMİYORMUŞ

Son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle gündeme gelen İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçen ay mü slüman olduğunu duyurmasından sonra, bu kez beyaz insanlarla vakit geçirmeyi asla istemediğini söyledi.

ERKEKLERİN HÜKÜMRANLIĞI BİTTİ

İslam'a geçincce adını Shuda Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün ôrtaya yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu açıklamayı yaptı.

IRKÇI İFADELER KULLANDI

"Çok üzgünüm. Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile her ne sebep olursa olsun. İğrençler