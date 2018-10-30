Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Müslüm rekora gidiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Müslüm rekora gidiyor

Genç yaşlı her kuşaktan izleyicinin çok sevdiği, şarkıları dilden dile dolaşan efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in acılar ve aşkla dolu 'film gibi' hayatı, Türkiye genelinde 1000 sinema salonunda kapalı gişe oynuyor.

Genç yaşlı her kuşaktan izleyicinin çok sevdiği, şarkıları dilden dile dolaşan efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in acılar ve aşkla dolu 'film gibi' hayatı, Türkiye genelinde 1000 sinema salonunda kapalı gişe oynuyor.

3_5

1000'DEN FAZLA SALONDA GÖSTERİMDE

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Müslüm tüm zamanların gişe rekorunu kırmaya aday gözüküyor. Dijital Sanatlar Yapımevi yapımcılığını ve CGV Mars Dağıtımın aracılığıyla 1000'den fazla sinema salonunda gösterime giren Müslüm yoğun bir ilgi görüyor. Başrol oyuncusu Timuçin Esen'in yanısıra Ayça Bingöl, turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Şahin Kendirci'nin de katıldığı Adana Galasıyla, Müslüm filmi, Müslüm Gürses'in memleketi Adana izleyicisiyle buluştu.

1_6

TRAJİK BİR HAYAT ÖYKÜSÜ

59 yıllık hayatına sonsuz acı ve Muhterem Nur'a bağlılığını sığdırarak sanatında devleşen Müslüm Gürses'in acılarla dolu 'film gibi hayatı Urfada başladı. Çocukluk yıllarında Adanaya taşınan ailesi yaşadıkları dramatik hayatı bu şehirde sürdürdü. Adana'da keşfedilip, İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönüyle sinemaya taşınan Müslüm Gürses'in hayatı Türk sinema izleyicisi tarafından ilgiyle karşılandı.

2_8


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz
Müslüm rekora gidiyor
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz
Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz
Müslüm rekora gidiyor
Müslüm rekora gidiyor
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık