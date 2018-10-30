Müslüm rekora gidiyor

Genç yaşlı her kuşaktan izleyicinin çok sevdiği, şarkıları dilden dile dolaşan efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in acılar ve aşkla dolu 'film gibi' hayatı, Türkiye genelinde 1000 sinema salonunda kapalı gişe oynuyor.

1000'DEN FAZLA SALONDA GÖSTERİMDE

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Müslüm tüm zamanların gişe rekorunu kırmaya aday gözüküyor. Dijital Sanatlar Yapımevi yapımcılığını ve CGV Mars Dağıtımın aracılığıyla 1000'den fazla sinema salonunda gösterime giren Müslüm yoğun bir ilgi görüyor. Başrol oyuncusu Timuçin Esen'in yanısıra Ayça Bingöl, turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Şahin Kendirci'nin de katıldığı Adana Galasıyla, Müslüm filmi, Müslüm Gürses'in memleketi Adana izleyicisiyle buluştu.

TRAJİK BİR HAYAT ÖYKÜSÜ

59 yıllık hayatına sonsuz acı ve Muhterem Nur'a bağlılığını sığdırarak sanatında devleşen Müslüm Gürses'in acılarla dolu 'film gibi hayatı Urfada başladı. Çocukluk yıllarında Adanaya taşınan ailesi yaşadıkları dramatik hayatı bu şehirde sürdürdü. Adana'da keşfedilip, İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönüyle sinemaya taşınan Müslüm Gürses'in hayatı Türk sinema izleyicisi tarafından ilgiyle karşılandı.