Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?

Arabesk müziğin 'Babası' Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen Müslüm filminde usta ismin çocukluğunu canlandıran genç şarkıcı İbrahim Kendirci, filmden ne kadar kazandığını açıkladı.

Müslüm filmi gişede rekor kırarak Avrupa'ya açılırken, filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç şarkıcı İbrahim Kendirdi ilk film performansıyla alkış aldı. Güçlü sesiyle söylediği türkülerle izleyenlerin beğenisini kazananan İbrahim Kendirci, Müslüm filminden ne kadar kazandı?

Genç şarkıcı İbrahim Kendirci, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile 2. Sayfa programına konuk oldu. İzleyenlerin sinema salonunu gözyaşları içinde terk ettiği Müslüm filminde, Baba'nın çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci, filmden 30 bin TL kazandığını söylei.

MUHTEREM NUR: "BENİM BU FİLMDEN HAK TALEP ETMEM DOĞRU DEĞİL"

Muhterem Nur şunları söyledi; Ben bu hikayeyi başka bir yapımcıya devrettim. Başka biri ile anlaşma yaptım, 300 bin lira karşılığında hakları devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. Benim bu filmden hak talep etmem doğru değil."

MÜSLÜM BABA SAYESİNDE PARA KAZANDI

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran oyuncu Şahin Kendirci Müslüm filmden ne kadar kazandın sorusuna "30 bin TL kazandım" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Beşiktaş'ın savunması düştü
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Koeman, Trabzonspor deplasmanına iddialı çıkıyor
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Galatasaray süper yeteneği için servet isteyecek
Beşiktaş'ın savunması düştü
Beşiktaş'ın savunması düştü
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
ABD'de Black Friday çılgınlığı dondurucu soğuk dinlemedi
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları
Pakistan'da art arta canlı bomba saldırıları
Peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yaptılar
Peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yaptılar
Evi terk etmek isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı
Evi terk etmek isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji