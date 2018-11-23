Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci ne kadar kazandı?

Müslüm filmi gişede rekor kırarak Avrupa'ya açılırken, filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran genç şarkıcı İbrahim Kendirdi ilk film performansıyla alkış aldı. Güçlü sesiyle söylediği türkülerle izleyenlerin beğenisini kazananan İbrahim Kendirci, Müslüm filminden ne kadar kazandı?

Genç şarkıcı İbrahim Kendirci, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile 2. Sayfa programına konuk oldu. İzleyenlerin sinema salonunu gözyaşları içinde terk ettiği Müslüm filminde, Baba'nın çocukluğunu canlandıran İbrahim Kendirci, filmden 30 bin TL kazandığını söylei.

MUHTEREM NUR: "BENİM BU FİLMDEN HAK TALEP ETMEM DOĞRU DEĞİL"

Muhterem Nur şunları söyledi; Ben bu hikayeyi başka bir yapımcıya devrettim. Başka biri ile anlaşma yaptım, 300 bin lira karşılığında hakları devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. Benim bu filmden hak talep etmem doğru değil."

MÜSLÜM BABA SAYESİNDE PARA KAZANDI

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran oyuncu Şahin Kendirci Müslüm filmden ne kadar kazandın sorusuna "30 bin TL kazandım" dedi.