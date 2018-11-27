Müslüm filmini kaç kişi izledi işte son rakamlar

Müslü filmi gişede rekor üstüne rekor kırıyor. Yayınlandığı günden bu yana sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Müslüm filmi, sinema salonlarını doldurmaya devam ediyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses performansıyla alkış aldığı film, geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılının en çok izlenen filmi oldu. Peki Müslü filmini kaç kişi izledi?

2018 YILININ BİR NUMARASI OLDU

"Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaşarak 2018 yılının rekorunu kırdı. Box Office Türkiye'de yer alan bilgiye göre, yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle bilinen Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filminden elde edilen hasılat 67 milyon liraya değerinde. Beklentinin çok üzerinde ilgiyle karşılaşan film, 2018'in en çok izlenen çalışması ve 1989'dan bugüne en çok izlenen filmler arasında ise 8. sırada yer aldı.

USTA OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Müslüm filminin senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu da Mustafa Presheva yaptı. Usta sanatçının çocukluk dönemini Şahin Kendirci'nin canlandırdığı ve 26 Ekim'de vizyona giren projede, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran yer aldı.