MÜSİAD, Türk ekonomisinin 2018'de pozitif yönde gelişeceğini duyurdu

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti.

2017 Türkiye ekonomisi için adeta rekorlar yılı olmaya devam ediyor. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 5.3 ve yüzde 5.4 büyüyen ekonomimizin, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1'le çok güçlü bir performans sergilemişti. Büyüme oranlarındaki sıçramaya paralel olarak yıl genelinde toplam ihracatın 157.1 milyar dolara çıkması ve tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşması, Türkiye ekonomisi için bir diğer sevindirici gelişme oldu.

İHRACAT MUTLAK SURETLE ARTTIRILMALI

MÜSİAD olarak bir çok vesileyle dile getirdiğimiz gibi; orta ve uzun vadede güçlü büyüme performansımızı sürdürmeyi hedefliyorsak, ihracatın mutlak suretle artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının kalıcı bir şekilde pozitife dönmesi gerekiyor.

TARIM VE GIDA İHRACATIMIZ GENİŞLEMELİ

Türkiye'nin mevcut ihraç ürünleri içerisinde tarım ve gıda ürünleriyle birlikte, yüksek teknolojili ürünlerin önemi oldukça büyük. Tarım ve gıda ürünlerini, ihracatımızın daha geniş bölgelere yayılması açısında son derece önemli görüyoruz.

HEDEFLERİ BÜYÜTMELİYİZ

Türkiye bugün Avrupa'dan Amerika'ya kadar bir çok ülkeye, geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ediyor. Ancak bununla kesinlikle yetinmemeli, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımızı artırmak amacıyla ihracat pazarımızı geliştirmeliyiz.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DESTEKLENMEK ZORUNDA

Dış ticarette bugün geldiğimiz aşamada, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı ise maalesef düşük bir seviyede, Bu payı artırabilmek için yüksek teknolojili sanayilerde yatırım ve üretim ihracat odaklı olarak daha kapsamlı desteklenmelidir.

İHRACATTA 157.1 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ AŞMALIYIZ

İhracatımıza sağlanacak bu imkanlarla, önümüzdeki dönemde ihracatta 157.1 milyar dolarlık mevcut seviyenin de aşılacağına ve net dış talebin ekonomik büyümeye olan katkısının artacağına inanıyoruz.