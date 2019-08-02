Oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin bebeklerinin kalp durması sonucunda anne karnında vefat ettiği belirtildi.

25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünya evine giren Murat Yıldırım'a acı haber geldi. Çiftin bebekleri anne karnında kalp durması sonucu hayata veda etti. Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gittiği belirtildi.

Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alınırken hastane çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.