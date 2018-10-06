Gündüz haber kuşağının sevilen ismi Murat Güloğlu, geri dönüyor. Son olarak Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Murat Güloğlu, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından kurumdan ayrılmıştı. Bir süre ara veren başarılı sunucu yeni dönemde radyoda dinleyicileriyle buluşacak.

Başarılı haber sunucusu Murat Güloğlu, Show Radyo'da dinleyicileriyle buluşacak.

8 EKİM'DE DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre; Murat Güloğlu 8 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah saat 07:00-09:00 arası Show Radyo'da program yapacak.

EVİNİZİN OĞLU MURAT GÜLOĞLU

1995 yılında gazeteciliğe başlayan Murat Güloğlu, uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev aldı.

‘Evinizin Oğlu Murat Güloğlu' sloganıyla tanınan Murat Güloğlu, Kanal D'den önce FOX TV'de de çalışmıştı. (medyaradar)