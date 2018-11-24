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Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar

Ünlü popçu Murat Boz, eski sevgilisi Aslı Enver ile yeniden barıştığı iddialarının ardınan Twitter hesabını kapatma kararı aldı.

Bir ayrılıp bir barışan Murat Boz ile Aslı Enver çiftinin yeniden bir araya geldiği iddia edilirken, şarkıcı Murat Boz'dan sürpriz bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı 4 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabını kapatma kararı aldı. Yakışıklı popçunun Twitter'a veda ederken, sosyal medyada sadece İnstagram'da olacağı öğrenildi.

UZUN ZAMANDIR KULLANMIYORDU

Murat Boz uzun zamandır Twitter hesabından paylaşım yapmıyordu. Sadece Instagram kullanmaya karar veren Murat Boz'un bu hareketi sevenlerini üzdü.

ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, Instagram hesabından birbirlerini takibe aldılar.


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