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Murat Başoğlu gözaltına alındı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Murat Başoğlu gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum İlçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ESKİ KARISININ ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandıağı eşi Murat Başoğlu arasında ailevi sebeplerden sözlü tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (479 ile Murat başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devletü Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ KANUN


Olaydan sonra Başoğlu, Jandarma tarafından sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez'i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ayrıca başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmnesine Dair Kanun' kapsamında önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.


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