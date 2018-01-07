Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Geride bıraktığımız Cuma günü İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi.

BAKIRKÖY'DEKİ AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Özkul'un tabutu töreninde ardından cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Münir Özkul'un tabutu, yüzlerce seveninin omuzlarında Bakırköy'deki aile mezarlığına doğru yola çıktı.

KENDİSİNİ KEŞFEDEN MUHSİN ERTUĞRUL

Hababam Sınıfı ve Neşeli Günler gibi milyonların büyük bir keyifle izlediği ve akıllara kazınan filmlerde boy gösteren Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanmadan önce bir kez daha sahneye çıktı. Kendisini keşfeden ve sahneye

çıkartan Muhsin Ertuğrul'un adını taşına sahnede sevenleriyle buluştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DA CENAZEYE KATILDI

Münir Özkul. Usta tiyatrocuya yapılan bu törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Bakırköy'deki aile kabristanlığına defnedilecek olan Özkul'un Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Münir Özkul'un tabutu Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı. Büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan usta tiyatrocunun ardından severek izlediğimiz filmlerdeki replikleri akıllarda kaldı.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NE ÜNLÜ İSİMLER GELDİ

Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul son istirahatgahı olan Bakırköy aile kabristanlığına götürüldü. Camii'de görüntülenen eşi Ümman Hanım'ın bitkin ve üzgün böyle görüntülendi.

Camii'de görüntülenen eşi Umman Hanım'ın bitkin ve üzgün hali böyle görüntülendi.