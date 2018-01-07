Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Geride bıraktığımız Cuma günü İstanbul’daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlendi.

Geride bıraktığımız Cuma günü İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi.

binali-yildirim-1

BAKIRKÖY'DEKİ AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

 

Özkul'un tabutu töreninde ardından cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Münir Özkul'un tabutu, yüzlerce seveninin omuzlarında Bakırköy'deki aile mezarlığına doğru yola çıktı.

cenaze-1

KENDİSİNİ KEŞFEDEN MUHSİN ERTUĞRUL

Hababam Sınıfı ve Neşeli Günler gibi milyonların büyük bir keyifle izlediği ve akıllara kazınan filmlerde boy gösteren Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanmadan önce bir kez daha sahneye çıktı. Kendisini keşfeden ve sahneye

cenaze-ic-8çıkartan Muhsin Ertuğrul'un adını taşına sahnede sevenleriyle buluştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DA CENAZEYE KATILDI

 

Münir Özkul. Usta tiyatrocuya yapılan bu törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Bakırköy'deki aile kabristanlığına defnedilecek olan Özkul'un Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Münir Özkul'un tabutu Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı. Büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan usta tiyatrocunun ardından severek izlediğimiz filmlerdeki replikleri akıllarda kaldı.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NE ÜNLÜ İSİMLER GELDİ

Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul son istirahatgahı olan Bakırköy aile kabristanlığına götürüldü. Camii'de görüntülenen eşi Ümman Hanım'ın bitkin ve üzgün böyle görüntülendi.

binali-yildirim-1Camii'de görüntülenen eşi Umman Hanım'ın bitkin ve üzgün hali böyle görüntülendi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Evra transferinde Gomis faktörü
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Darbe günü sokağa çıkan siviller yargılanmayacak
Darbe günü sokağa çıkan siviller yargılanmayacak
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Evra transferinde Gomis faktörü
Evra transferinde Gomis faktörü
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz
Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Mersin'de kanser hastasına yanlış tedavi mi uygulandı?
Mersin'de kanser hastasına yanlış tedavi mi uygulandı?
İşte Demans hastalığı ve bilinmesi gerekenler
İşte Demans hastalığı ve bilinmesi gerekenler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık