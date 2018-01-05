Münir Özkul hayatını kaybetti

Türk Sinemasının usta ismi, ‘Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı, Yeşilçam'ın ‘Yaşar Usta'sı Münir Özkul 92 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Münir Özkul, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

AÇIKLAMAYI KIZI GÜNER ÖZKUL YAPTI

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının vefatıyla ilgili, “Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk” dedi. “Gidişi çok ani oldu. 11.25'de hayatını kaybetti” diyen Güner Özkul, “Son nefesini verirken sesini duydum” şeklinde konuştu.

GİDİŞİ ÇOK ANİ OLDU

Türk Sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybettib Usta oyuncu Münir Özkul bugün sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.

ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANDIK

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul, “Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Münir Özkul'un cenazesi öğleden sonra Cihangir'deki evinden alınarak morga götürüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Özkul'un kızı Güner Özkul'un babasının cenazesine duygu dolu bakışı dikkat çekti. Güner Özkul, usta sanatçının Pazar günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenle son yoluculuğuna uğurlanacağını söyledi.

GİDİŞİ ÇOK ANİ OLDU

Özkul basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gidişi çok ani oldu. 11.25'de hayatını kaybetti. Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da tören olacak ardından Teşvikiye'de cenaze namazı olacak. Son nefesini verirken sesini duydum. Kültür Bakanımız aradı herkese teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için” dedi.