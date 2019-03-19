Müjdat Gezen'e zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya mazeretsiz katılmadığı sebebiyle Müjdat GEzen hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyt Gülcan katıldı. Gülcan, Müjdat Gezen'in duruşmaya katılmadığını ve avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediğini açıkladı.

Son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse için de herhangi bir mazeret bildirmeyen Gezen'in bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verildi.