Muhtar adayının aracına silahlı saldırı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Üçpınar Köyünde çoban ile muhtarın içerisinde bulunduğu araç silahlı saldırıya uğradı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Üçpınar Köyü yolunda yaşanan olayda Üçpınar Köyü Muhtarı Behzat Çakmak'ın kullandığı otomobil seyir halinde iken pusuya düşürüldükten sonra silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Muhtar Öldü

Muhtar Çakmak olay yerinde canından olurken Afganistan uyruklu çobanın ise yaralandığı ifade edildi. Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatırken köyde güvenlik önlemleri en üst düzeye kadar çıkarıldı.