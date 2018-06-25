Muharrem İnce yenilgiyi mesajla duyurdu

Türkiye'nin haftalardır beklediği Cumhurbaşkanlığı yarışı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, en yakın rakibi Muharrem İnce yüzde 30 oy aldı. Erdoğan'ın zaferinin kesinleşmesinin ardından gözlerin çevrildiği Muharrem İnce, henüz bir açıklama yapmazken mağlubiyeti kabul ettiğini gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı mesaja duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın tartışmalı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından sosyal medyadan "manipülasyon yapılıyor" mesajı veren İnce, Erdoğan'ın zaferinin kesinleşmesiyle sessizliğe bürünmüştü.

Muharrem İnce, saat 12:00'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Muharrem İnce'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Muharrem İnce saat 12:00'da CHP Genel Merkezinde açıklama yapacak.

“ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI KABUL EDİYORUM”

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını ve seçim sonuçlarına ilişkin olarak “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı.

Küçükkaya, Twitter'dan, “İnce ile yazıştım; sorum üzerine tam cümlesi şöyle: ‘Adam kazandı'” ifadelerini paylaştı.