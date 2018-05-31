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Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Selanik kökenli olduklarından dolayı hemşehri çıktılar.

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selanik kökenli olduklarından dolayı hemşeri çıktılar.

KİTAP'DA SOY KÜTÜKLERİ VAR

Muharrem İnce daha önceki açıklamalarında anne tarafından Rizeli, baba tarafından ise Selanikli göçmen olduğunu söylemişti. Vedat Erbaş'ın kaleme aldığı ve Aygan Yayıncılıktan çıkan “Türk Siyasetinde Meral Akşener” kitabında, Meral Akşener'in anne tarafından Selanik'ten geldiklerinden bahsediliyor.

AKŞENER'İN SÜLALESİ FETİH ORDUSUNDAN

 

Kitapta Akşener'in soy kütüğü üzerine yazılan satırlarda, Akşener'in Diyarbakır'ı ilk fetheden Türklerin Savcı Boyu'na mensup olduğu belirtildi. Daha sonraları Fatih Sultan Mehmet ile anlaşmazlık yaşayan Türk boyunun Diyarbakır'ı Uzun Hasan Devleti'ne bıraktığı aktarılıyor. Kitapta, Diyarbakır'ı bırakan Savcı Boyu mensuplarının buradan Selanik'in Drama ilçesinin Hüseyin Köyü'ne göç ettikleri belirtiliyor.

MUHARREM İNCE'NİN ANNESİ RİZELİ

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin annesi Zekiye İnce'nin de ailesinin Rize'nin Çayeli ilçesinden 1922 yılında Yalova'ya göç ettiği ve asıl köklerinin Çayeli ilçesi Büyükköy'e dayandığı biliniyor. Ancak buna ek olarak Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de Rize Fındıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olması iki Cumhurbaşkanı adayının hem Selanik'ten hem de Rize'den hemşeri olması gibi bir tesadüfü de ortaya çıkardı.


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