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Muharrem İnce o komutana çok sert tepki gösterdi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Muharrem İnce o komutana çok sert tepki gösterdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği sırada alkış tutan 2. Ordu Komutanu Korgeneral İsmail Metin Temel'i cumhurbaşkanı olması durumunda görevden alacağını söyledi.

Mitinglerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Hedefinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel olan İnce, cumhurbaşkanı olması durumunda Temel'i görevden alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki konumasında İnce'yi eleştirdiği sırada 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in Erdoğan'ı alkışladığı görüntüler muhalefetin sert tepkisini çekmişti. Korgeneral Temel'e "Sen AK Parti İl Başkanı mısın?" diye seslenen İnce, "Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk 30 Ağustos'ta onu görevden alacağım" dedi.

SENİN APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM

CUMHURBAŞKANI beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz.

KEMER SIKMAYA SARAY'DAN BAŞLAYACAK

HER yıl on bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Gençlerin okulu bitti, krediyi kesmek yok, işe girinceye kadar kredi ödemesi devam edecek. İki kesimle bu seçimi alacağız, gençler ve kadınlar. Şu an Türkiye'de yüz çalışandan 32'si kadın, bunun eşit olması lazım. Kadınların çalışmasında en büyük engel çocuk. O nedenle çocuğun bakımından başlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Slogan şu, çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve maaş. Erdoğan soruyor, parayı nereden bulacaksın. Ben senin gibi 2 milyar dolara saray yapmayacağım, Suriyelilere 40 milyar dolar harcamayacağım. Ben, Türkiye'yi özgürleştirmek, demokratikleştirmek ve zenginleştirmek için uğraşacağım. 


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