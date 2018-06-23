Muharrem İnce'den Maltepe'de tarihi miting

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir gün kala CHP'nin adayı Muharrem İnce, son dönemin en kalabalık mitingini gerçekleştirdi. İstanbul Maltepe'deki miting alanını yağmura rağmen dolduran milyonlarca vatandaş, Muharrem İnce'ye destek sloganları atarken Maltepe Meydanı'nda 5 milyonun üzerine katılım olduğu öğrenildi.

İzmir ve Ankara'yla başlayan miting zinciri Büyük İstanbul Mitingi'yle sona ererkek coşku en az İzmir ve Ankara'daki kadar yüksekti. Saat 13.00'dan itbaren başlaması planlanan mitinge saatler kala Maltepe Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi. Muharrem İnce'nin 'formaları giyin gelin' çağrısına uyan taraftarlar destekledikleri takımın formasını giyerek meydana gelirken, miting alanı rengarenk görüntülere sahne oldu.

Sahneye saat 14.00 sularında çıkan Muharrem İnce, coşkulu kalabalığı selamladıktan sonra meydanda 5 milyonun üzerinde katılımcı olduğunu söyledi. Buna rağmen meydana girişlerin devam ettiği haber ajanslarının kameralarına yansırken 1 milyon kadar katılımcının Maltepe Miting Alanı'na girmek için kapılarda beklediği gözleni.

İnce'nin konuşmasından satır başları:

Yarın devletin parasını savurganlığa son vereceğiz. 50 günde 107 miting ve şafak 1. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Sağcı solcu yok 81 milyonun Cumhurbaşkanı.

Ne diyor Yayaha Kemal ‘Sana bir tepeden bakıyorum aziz İstanbul.' Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin, ama İstanbul'da 5 milyonsun

Üreten bir Türkiye yaratacağız. Fabrikalarının bacaları tüten, barışmış bir Türkiye yaratacağız.

Yarın için bütün valilere sesleniyorum siz herkesin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değilsiniz. Ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur vermesen ne olur.

Gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa, alanlar yalan söylemiyorsa, mitingler yalan söylemiyorsa bu iş tamam.



Kıraathane açacağım diyen bir cumhurbaşkanı değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. 16 yılın sonunda tek vaadi kek olan bir cumhurbaşkanı değil istihdam diyen bir cumhurbaşkanı.

Size formalarınızla gelin dedim öyle yapmışsınız ne güzel yapmışsınız.

Allahın izni ve milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda 48 saat içinde OHAL'i kaldırcağım

Merkez Başkanı Yönetimi Özerk olacak.

Terörle amansız bir mücadeleye gireceğiz

Süriye'ye 100 gün içinde büyükelçi atayacağım. Suriye'de barış sağlanınca 4 milyon Suriye'li davul zurna ile evine gidecek

Bağımsız bir yargı için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Her eve dert yerine et girmesi için yargının bağımsız olması şart.

Tefonlarınız dinlenmeyecek

Askeri okulları kapattılar. Yargının yarısı FETÖ'cü nedne hukuk fakültelerini kapatmadım.

Askeri okulları derhal açacağım.