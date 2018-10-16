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Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi

Meclis grup toplantılarında kürsüye çıkan liderlerin gündeminde tartışmalı bir yargı süreci sonunda salıverilen ABD'li papaz Andrew Brunson vardı. Muhalefet partileri Brunson'un tahliyesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert eleştirdi.

Siyasi parti liderleri meclis grup toplantıların için sırasıyla kürsüye çıktı. Liderlerin ortak gündem başlıklarından biri tartışmalı şekilde serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson vardı. Brunson üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan liderler, Türk yargısının ağır yara aldığı konusunda birleşti.

İYİ Parti meclis grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, sosyal medyada çok ses getiren "Ajan demedim ajans dedim" paylaşımını bu kez kürsüden seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brunson için daha önce kullandığı 'casus' ifadesini anımsatan Akşener, "Casus demedim ki, bir sus dedim." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı'na göndermede bulundu. 

Yine Cumhurbaşkanı'nın ABD'nin Brunson'ın iadesine ilişkin verdiği "Bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi iade etmeyeceğim" sözlerine atıfta bulunan Akşener, "Atma Recep din kardeşiyiz." diyerek salonda büyük bir alkış tufanına neden oldu.

HANİ SEN TERÖRİST DİYORDUN"

CHP meclis grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Brunson'un tahliyesi için 'devlet töreni' benzetmesi yaptı. Erdoğan'ın Brunson için kullandığı 'terörist' ifadelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ajan, terörist diyordun. Vermem diyordun. Ne oldu da verdin?" diye sordu.

Brunson'un tahliye sürecini sert şekilde eleştiren CHP lideri, Türkiye'nin onuru ve şerefiyle oynandığını söyledi. 

DEVLET BAHÇELİ: AL PAPAZI VER PAPAZI DEMİŞTİK

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli ise Brunson'ın serbest bırakılmasının milli vicdanı yaraladığını ifade ederek hükümeti eleştirdi. MHP'nin gördüğü yanlışları dile getirmesinin tabii olduğunu kaydeden Bahçeli, "Halbuki ver 'Papazı al papazı' demiştik. Sözümüz sözdü, irademiz senetti" dedi.


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