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Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek

Fesli Kadir lakaplı Kadir Mısıroğlu'nu 10 Kasım'dan hemen önce ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a AK Parti'den destek geldi.

Muhalefetin sert ifadelerle eleştirdiği ve istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a AK Parti'den destek geldi. Basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, istifası istenen Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu. Çelik, "Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın taktir ettiği bir isimdir" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ: ESEF VERİCİ ZİYARET

MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün gerçekleştirdiği grup toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için sert ifadeler kullanmış ve istifasını istemişti.

"Diyanet İşler Başkanı'nın esef verici ziyareti gündeme oturmuştur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alıp fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun hasta ziyareti olduğu Diyanet tarafından açıklanmıştır. Kimin, nerede, kimle düşeceği bizim tartışacak konumuz değildir. Fesli provokatör ziyaretinİN tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi? Mustafa Kemal'e saldıran şahsı 9 Kasım'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine şükür diyen fesli münafığı 9 Kasım'da ziyaret etmek arka çıkmak, yanında olmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuıriyet'ten. Diyanet İşleri'nin görevi, vatansızları anma görevi değildir." ifadelerini kullandı.

 


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